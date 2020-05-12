В ростовских салонах красоты запретили косметологические процедуры и бритьё

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Салонам красоты в Ростовской области разрешили работать с ограниченным перечнем услуг. Также сотрудников обязали соблюдать меры безопасности. Об этом рассказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв во время брифинга 14 мая.В салонах красоты разрешается проводить процедуры, в ходе которых мастер минимально контактирует с клиентом — стрижки, укладки, другой уход за волосами, а также маникюр и педикюр. Временно запрещены косметологические процедуры и бритьё, так как они связаны с касанием лица.Перед открытием салона каждый день утром необходимо делать генеральную уборку. Сотрудникам и посетителям нужно измерять температуру бесконтактным способом. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что на входе обязательно должны стоять флаконы с антисептиком, дистанция между рабочими местами мастеров должна составлять не более полутора метров. Клиентов будут обслуживать только в том случае, если они предварительно записались на процедуру. Сотрудникам, а также гостям запрещается принимать пищу, пить чай и кофе на рабочей местеНапомним, парикмахерским и салонам красоты разрешили открыться с 18 мая.