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В ростовских салонах красоты запретили косметологические процедуры и бритьё

В ростовских салонах красоты запретили косметологические процедуры и бритьё
Фото: openbusiness.ru
Салонам красоты в Ростовской области разрешили работать с ограниченным перечнем услуг. Также сотрудников обязали соблюдать меры безопасности. Об этом рассказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв во время брифинга 14 мая.

В салонах красоты разрешается проводить процедуры, в ходе которых мастер минимально контактирует с клиентом — стрижки, укладки, другой уход за волосами, а также маникюр и педикюр. Временно запрещены косметологические процедуры и бритьё, так как они связаны с касанием лица.

Перед открытием салона каждый день утром необходимо делать генеральную уборку. Сотрудникам и посетителям нужно измерять температуру бесконтактным способом. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что на входе обязательно должны стоять флаконы с антисептиком, дистанция между рабочими местами мастеров должна составлять не более полутора метров. Клиентов будут обслуживать только в том случае, если они предварительно записались на процедуру. Сотрудникам, а также гостям запрещается принимать пищу, пить чай и кофе на рабочей месте

Напомним, парикмахерским и салонам красоты разрешили открыться с 18 мая.

Теги: коронавирус в Ростове

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