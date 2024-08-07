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В Ростове жительница накрыла крышу своего авто куском дорожного покрытия во время града

В Ростове жительница накрыла крышу своего авто куском дорожного покрытия во время града
В Ростове неизвестная во время града укрыла свою машину куском дорожного полотна. Снимки с места разместили горожане в соцсетях.

На донскую столицу днем 7 августа обрушился сильный ливень. Из-за неблагоприятной погоды под водой оказались центральные улицы, а также Западный и Северный жилые массивы. Машины практически проплывали по дороге, вода попадала во дворы и автобусы. Затем пошел град.

Чтобы спасти автомобиль от непогоды, жительница просто решила укрыть свой транспорт куском дорожного полотна.

- Смотрите, какая сообразительная гражданка завелась на Вертолётном поле: оторвала кусок покрытия прогулочной площадки и накрыла им машину от града, - иронично подметили пользователи в соцсетях.

По какой причине ростовчанка решила накрыть машину, неизвестно.
Фото: СоцСети
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