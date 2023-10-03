В Ростове жители просят отремонтировать дорогу в Железнодорожном районе

Фото: СоцСети

В Ростове жители Железнодорожного района просят отремонтировать дорогу. Кадры проезжей части горожане опубликовали в соцсетях 2 октября.По словам местных жителей, дорога находится в критическом состоянии на улице Трудящихся (от переулка Ставского до дома № 67А). На снимках видно, что проезжая часть буквально усыпана ямами. Возле дома № 67/5 образовался провал глубиной 2 метра и шириной около метра.- Вероятно, это дыра в мир мёртвых. Ходит много детей! - добавила ростовчанка.При этом пробоина появилась прямо возле стены здания. Горожанка предполагает, что ее нужно обследовать на момент обрушения. Не исключено, что даже после того, как специалисты залатают дыру, рядом появится новая.Кроме того, неподалеку находится школа № 83. Единственный путь, по которому дети могут добраться в учебное учреждение, – это разбитая дорога на улице Трудящихся. Не исключено, что в следующий раз на участке могут пострадать несовершеннолетние.Как скоро проезжую часть отремонтируют, пока не известно. Пока ростовчанам следует быть аккуратнее на опасном участке.