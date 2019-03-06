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В Ростове житель Новочеркасска продавал из машины насвай прохожим

В Ростове житель Новочеркасска продавал из машины насвай прохожим

В Ростове полицейские задержали продавца табачной смеси насвай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 8 марта.

Молодой человек распространял запрещенный товар из своего автомобиля «ВАЗ-2115». Парень расфасовал растительное вещество по пакетикам и сложил на пассажирское сиденье.

В результате досмотра машины правоохранители нашли 152 пакета с насваем и задержали молодого человека.
- Им оказался 20-летний житель Новочеркасска, - сообщили в ведомстве. – Проведенное исследование подтвердило, что изъятое вещество - запрещенная табачная смесь весом четыре килограмма.

За противозаконную деятельность парень понесет административную ответственность и заплатит штраф в размере четырех тысяч рублей.

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