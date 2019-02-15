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В Батайске возле одной из школ продавали насвай в цветочном ларьке

В Батайске возле одной из школ продавали насвай в цветочном ларьке

В Батайске возле одной из школ торговали запрещенной смесью - насваем.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из районов города незаконно торговали табачной смесью. Выехав на место, полицейские обнаружили, что рядом со школой продавец цветочного павильона распространял насвай. Выяснилось, что он самостоятельно фасовал товар и хранил его в пакетах и пластиковых бутылках.
- По факту преступления был задержан 19-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Было изъято более 3,5 килограмма табачной некурительной смеси.

За незаконную деятельность на продавца ларька составили протокол об административном правонарушении.

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