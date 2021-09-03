В Ростове запретили остановку на нескольких центральных улицах

В Ростове-на-Дону запретили остановку транспортных средств на нескольких центральных улицах города. Об этом сообщили 6 сентября в городском департаменте автомобильных дорог.В число запрещенных попали проспект Ворошиловский - от улицы Станиславского до Московской, Большая Садовая - от Семашко до Думского проезда, проспект Буденновский в створе дома № 39, Береговая - от дома № 10 до Соборного переулка. Также знаки о запрете остановки появятся на улице Седова - от дома № 21 до проспекта Чехова.По мнению властей, это сможет обеспечить безопасность дорожного движения. На работе общественного транспорта это никак не отразится.