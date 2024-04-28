В Ростовской области предприниматель расстрелял автомобиль: погиб подросток

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Стали известны подробности стрельбы по автомобилю, в которой погиб подросток. Трагедия произошла в ночь на 28 апреля в селе Паршикове Цимлянского района.По данным источника Donday, стрелявшим оказался местный предприниматель. Вечером 18-летний молодой человек предложил 17-летней девушке прокатиться на автомобиле «Лада Приора». Они остановились на обочине у поля. Во время беседы в машине внезапно началась стрельба. Стрелок произвёл четыре выстрела из ружья, попав всеми в девушку. Из-за полученных огнестрельных ранений она скончалась в больнице.Полиция задержала подозреваемого мужчину. Как сообщают, стрелок живет неподалеку от места ЧП. Он увидел припаркованный автомобиль возле поля, которым владеет. Мужчина заметил, что внутри машины сидят двое неизвестных людей. Это стало причиной взять ружье и открыть стрельбу по автомобилю.- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Возбуждено уголовное дело.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что ход расследования взят на контроль.