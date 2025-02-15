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В Ростове заискрился светофор и провода на проспекте Михаила Нагибина

В Ростове заискрился светофор и провода на проспекте Михаила Нагибина
В Ростове-на-Дону заискрились светофор и провода на проспекте Михаила Нагибина из-за непогоды. Инцидент произошел вечером 15 февраля.

В связи с ухудшением погодных условий в Ростове до 21 февраля введен режим повышенной готовности. В регионе ожидаются значительные перепады температур, сильный ветер и обильные осадки, что может привести к образованию наледи на проводах и деревьях. Температура в этот период составит от -23 до +8 градусов.
Фото: Соцсети.
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