В Ростове заискрился светофор и провода на проспекте Михаила Нагибина

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону заискрились светофор и провода на проспекте Михаила Нагибина из-за непогоды. Инцидент произошел вечером 15 февраля.В связи с ухудшением погодных условий в Ростове до 21 февраля введен режим повышенной готовности. В регионе ожидаются значительные перепады температур, сильный ветер и обильные осадки, что может привести к образованию наледи на проводах и деревьях. Температура в этот период составит от -23 до +8 градусов.