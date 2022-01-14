Число эвакуированных школ Ростова увеличилось до 85
В Ростове число эвакуированных школ увеличилось почти в два раза. Из-за анонимных сообщений о минировании правоохранители проверяют на наличие подозрительных предметов 85 учебных заведений. Предупреждения об угрозе поступили утром 17 января.
Из-за эвакуации сорвались занятия. Тысячи учащихся распустили по домам. Тем временем на местах работают все экстренные службы: МЧС, Росгвардия, полиция и медики.
По информации городской администрации, проверки полностью завершены в трех учебных заведениях. Там не нашли никаких подозрительных предметов. В остальных школах проверки все еще идут.