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Число эвакуированных школ Ростова увеличилось до 85

Число эвакуированных школ Ростова увеличилось до 85
В Ростове число эвакуированных школ увеличилось почти в два раза. Из-за анонимных сообщений о минировании правоохранители проверяют на наличие подозрительных предметов 85 учебных заведений. Предупреждения об угрозе поступили утром 17 января.

Из-за эвакуации сорвались занятия. Тысячи учащихся распустили по домам. Тем временем на местах работают все экстренные службы: МЧС, Росгвардия, полиция и медики.

По информации городской администрации, проверки полностью завершены в трех учебных заведениях. Там не нашли никаких подозрительных предметов. В остальных школах проверки все еще идут.
Фото: Ростов - Главный.
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