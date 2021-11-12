В Ростове за сутки коронавирус подхватили 202 человека

Фото: Алексей Бойко.

Донская столица, несомненно, остается лидером по числу заболевших коронавирусом. За сутки в городе зафиксировали 202 случая заражения опасным вирусом, сообщает правительство региона.По данным на 14 ноября, всего за сутки опасный вирус подхватили 654 человека. После Ростова второе место занимает Волгодонск. Там выявили 35 заболевших, в Шахтах - 33 инфицированных. Меньше всего больных, по одному зараженному, выявили в Дубовском, Обливском, Советском, Усть-Донецком районах.Ситуация с коронавирусом в донском регионе продолжает оставаться напряженной. Ежедневно специалисты регистрируют по несколько сотен заболевших, в день умирают несколько десятков человек. Единственным выходом власти видят вакцинацию. Если у людей будет коллективный иммунитет, пандемию удастся остановить.По данным медиков, прививку от коронавируса сделали более полутора миллиона жителей Ростовской области.