В Ростове за получение взятки осудили экс-начальника антикоррупционного отдела прокуратуры региона
В донской столице вынесли приговор экс-начальнику антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрею Прокуратову. Решение было вынесено 8 сентября, сообщает портал DonDay.ru.
Приговор выносил Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону. За получение взятки в особо крупном размере Прокуратову дали 9 лет колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере семи миллионов рублей. Также экс-полицейский не сможет занимать высокие должности в течение семи лет.
Главный борец с коррупцией Андрей Прокуратов был задержан в мае 2018 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он взял через посредника 3,5 миллиона рублей и пообещал сделать так, чтобы дело в отношении подозреваемого было закрыто.
Примечательно, что попавшийся на взятке Прокуратов запомнился ростовчанам своими громкими высказывании о необходимости жесткой борьбы с коррупцией.