Экс-борец с коррупцией донской прокуратуры, арестованный за крупную взятку, снова пытается выйти из СИЗО



Бывший руководитель антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрей Прокуратов, арестованный за крупную взятку, пытается изменить меру пресечения.



Ходатайство Прокуратова о переводе под домашний арест из СИЗО Ростовский областной суд рассмотрит 2 августа. Это не первая попытка бывшего борца с коррупцией покинуть следственный изолятор. Однако до сих пор суд отказывал в изменении меры пресечения в виде домашнего ареста. Скорее всего, в этот раз решение будет аналогичным.



Напомним, Андрея Прокуратова задержали в мае 2018 года по подозрению в получении крупной взятки. Как полагает следствие, высокопоставленный сотрудник областной прокуратуры получил через посредника не менее 3,5 миллиона рублей. За эти деньги он обещал посодействовать в закрытии уголовного дела о коррупции, которое расследовалось в управлении СКР Ростовской области. Работнику надзорного ведомства грозит до 15 лет лишения свободы.



Добавим, что Прокуратов прославился своими громкими заявлениями о борьбе с коррупцией. Так, он говорил о необходимости формирования в обществе нетерпимости к коррупции: «Взяток не давай и не бери». По его мнению, сообщение о факте склонения к взятке должно считаться не доносительством, стукачеством, а исполнением гражданского долга.