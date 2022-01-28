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В Ростове - вспышка заболеваемости ковидом

В Ростове - вспышка заболеваемости ковидом
В Ростове-на-Дону зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в донской столице выявили 710 заболевших. Об этом 30 января сообщает региональное правительство.

Такого прироста в Ростове не было с начала пандемии. Второе место занимает Аксайский район - 105 инфицированных. Третье место - у Таганрога. В приморском городе +104 зараженных.

За последние сутки положительные тесты на ковид получил 2 341 житель Дона. В области нет ни одного чистого от COVID-19 района. Ситуация ухудшается. Не исключено, что власти ужесточат коронавирусные ограничения.
Фото: Алексей Бойко.
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