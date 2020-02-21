В Ростове во вторник ожидается усиление ветра



С пасмурной и сырой погоды начнётся рабочая неделя в Ростове.



Во вторник в течение дня в донской столице прогнозируют небольшие осадки. Температура поднимется до +6 градусов. При этом ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 15-18 м/с.



Как сообщалось ранее, сильный ветер может стать причиной нагонных явлений с превышением неблагоприятной отметки у Таганрога и Азова на 10-30 сантиметров, у Ростова-на-Дону и Аксая – с приближением к ним.



Но уже в среду в Ростове резко потеплеет. Воздух прогреется до +12 градусов, а в четверг в региональной столице ожидается 18 градусов тепла.