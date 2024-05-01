На Дону 1 мая объявили о чрезвычайной пожароопасности

Фото; ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Оно будет действовать до конца суток 1 мая. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.Пожароопасность 5-го чрезвычайного класса ожидается на северо-востоке, юге, юго-востоке региона. Причиной этого станет жаркая погода.Учитывая, что многие люди отправятся на природу, чтобы жарить шашлыки, спасатели напоминают о правилах безопасности. Жителей и гостей области просят воздержаться от разведения костров. В случае возникновения пожара следует позвонить по номеру: 112.