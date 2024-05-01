Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону 1 мая объявили о чрезвычайной пожароопасности

На Дону 1 мая объявили о чрезвычайной пожароопасности
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Оно будет действовать до конца суток 1 мая. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.

Пожароопасность 5-го чрезвычайного класса ожидается на северо-востоке, юге, юго-востоке региона. Причиной этого станет жаркая погода.

Учитывая, что многие люди отправятся на природу, чтобы жарить шашлыки, спасатели напоминают о правилах безопасности. Жителей и гостей области просят воздержаться от разведения костров. В случае возникновения пожара следует позвонить по номеру: 112.
Фото; ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.