В поселке Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

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В поселке Орловский Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Авария случилась 1 мая около 19:30.По предварительным данным, 38-летний водитель «ВАЗ-21120» по улице Коммунальной. Около 19:30 во время поворота в переулок Садовый мужчина не заметил мотоцикл марки «Рейсер 300». Автомобиль протаранил двухколесный транспорт, за рулем которого сидел юноша. От удара несовершеннолетний отлетел в сторону.- После аварии подростка доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В каком состоянии он находится, неизвестно. В ведомстве добавили, что в момент ДТП подросток был в шлеме и спецэкипировке.