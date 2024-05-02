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В поселке Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В поселке Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП
В поселке Орловский Ростовской области 15-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Авария случилась 1 мая около 19:30.

По предварительным данным, 38-летний водитель «ВАЗ-21120» по улице Коммунальной. Около 19:30 во время поворота в переулок Садовый мужчина не заметил мотоцикл марки «Рейсер 300». Автомобиль протаранил двухколесный транспорт, за рулем которого сидел юноша. От удара несовершеннолетний отлетел в сторону.

- После аварии подростка доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В каком состоянии он находится, неизвестно. В ведомстве добавили, что в момент ДТП подросток был в шлеме и спецэкипировке.
Фото: социальные сети
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