В Новочеркасске скончался Герой России Михаил Лабунец

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В городе Новочеркасске умер Герой России Михаил Лабунец. Информацию об этом 30 апреля сообщил глава администрации Юрий Лысенко.Михаил Иванович является выпускником Орджоникидзевского высшего командного военного училища ВВ МВД СССР и Военной академии имени Фрунзе. С 1996 по 2004 годы он командовал Северо-Кавказским округом внутренних войск МВД России. Также являлся участником обеих чеченских кампаний. В 2000 году Лабунец командовал группировкой внутренних войск в составе Объединённой группировки российских войск на Северном Кавказе и руководил боями за предгорное село Комсомольское.Он удостоен таких наград, как «Золотая звезда», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, ордена Мужества, «За военные заслуги», «За личное мужество», многочисленных медалей, именного оружия.В 2022 году ему присвоили звание «Почётный гражданин Новочеркасска». Его жизнь оборвалась 30 апреля. Причина кончины не сообщается.