ЖФК «Ростов» проиграл «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1

Фото: ЖФК Ростов

Женский ФК «Ростов» в 8-м туре Суперлиги проиграл «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1. Встреча между командами проходила 1 мая на стадионе «Локомотив» в столице Дона.Гости открыли счет на табло уже на 16-й минуте. Спустя еще 10 минут они удвоили свое преимущество. Вернуть «желто-синих» в игру сумела Надежда Колтакова. В концовке первого тайма она забила мяч в ворота соперниц со стандартного положения. Во второй половине встречи хозяева пытались сократить отставание, но ничего не удалось.Следующий матч ЖФК «Ростов» пройдет 11 мая против «Звезды-2005» в Перми.