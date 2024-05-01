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ЖФК «Ростов» проиграл «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1

ЖФК «Ростов» проиграл «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1
Женский ФК «Ростов» в 8-м туре Суперлиги проиграл «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1. Встреча между командами проходила 1 мая на стадионе «Локомотив» в столице Дона.

Гости открыли счет на табло уже на 16-й минуте. Спустя еще 10 минут они удвоили свое преимущество. Вернуть «желто-синих» в игру сумела Надежда Колтакова. В концовке первого тайма она забила мяч в ворота соперниц со стандартного положения. Во второй половине встречи хозяева пытались сократить отставание, но ничего не удалось.

Следующий матч ЖФК «Ростов» пройдет 11 мая против «Звезды-2005» в Перми.
Фото: ЖФК Ростов
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