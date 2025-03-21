В Ростове в рейс выйдут 15 новых автобусов из Москвы

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В Ростове заработают 15 новых автобусов, которые прибудут из Москвы. Их планируют запустить на несколько маршрутов города. Об этом сообщили в РГТ.Транспортные средства модели «ЛиАЗ-4292.60 Курсор» относятся к среднему классу и оснащены кондиционерами. Срок их эксплуатации соответствует современным требованиям. Часть автобусов была выпущена в 2016 году, ещё два — в 2017-м.Длина кузова новых машин составляет 9,5 метра, а их вместимость — от 68 до 85 пассажиров. Это больше и удобнее, чем привычные ростовчанам «Лотосы».