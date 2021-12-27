В Ростове в праздничные дни будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации

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Стало известно, как в Ростове-на-Дону в праздничные дни будут работать мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Информацию о режиме работы прививочных пунктов опубликовала администрация города.Всего в донской столице с начала января откроют восемь точек вакцинации. Любой желающий сможет обезопасить себя и своих близких по следующим адресам.Кабинет в ТЦ «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина, 32/2 будет работать с десяти утра до трех дня с 3 по 6 января, а также 8 и 9 января. Такой же график будет у пункта в ТЦ «МегаМаг» на улице Пойменной.Совсем рядом с «Горизонтом» - в ТЦ «СитиГалерея» на проспекте Михаила Нагибина, 30 - находится еще один пункт вакцинации. Он будет работать с десяти утра до двух часов дня все дни, кроме 31 декабря, 1 и 7 января.В ТРК «Сокол» на проспекте Стачки, 25 прививочный кабинет примет посетителей 3, 4, 7, 8 января с двенадцати до трех часов дня. В ТЦ «Золотой Вавилон» на улице Малиновского, 25 пункт будет открыт с десяти утра до шести вечера все дни, кроме 1 января.Можно вакцинироваться и в ТЦ «Талер» на улице Зорге, 33 – с полудня до двух часов дня все дни, кроме 1, 2, 3 и 7 января.А вот прививочный кабинет на Варфоломеева, 103/39 будет работать даже 1 января. Привиться можно будет 31 декабря и 1 января, с десяти утра до полудня. Со 2 по 9 января привиться можно с 10 до 14 часов.Городская больница № 8 также примет желающих в любой праздничный день с 15 часов до 7 утра.