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В Ростове открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Ростове открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

В донской столице открылись мобильный пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщает городская администрация 27 сентября.

Теперь жители Ростова смогут привиться от опасной болезни не только в городских больницах и частных клиниках, но и торговых центрах. Сделать это можно записавшись по телефону или взять необходимые документы, отстоять живую очередь и попасть на прием. Всего в городе действует десять пунктов, среди которых популярные торговые центры «Золотой Вавилон», «Горизонт» и «Мегамаг».

Также можно обратиться в городскую больницу №20, в БСМП или в горбольницу №8. Полный список адресов и график работы пунктов можно посмотреть на портале мэрии.
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