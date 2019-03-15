В Ростове в первой половине недели отключат свет в десятках домов и кафе



В Ростове в начале недели обесточат десятки домов и кафе.



Так, 18 марта с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- 26-го Июня, в домах с 31 по 47 и с 34 по 46;

- Волжской, в домах с 31 по 47 и с 40 по 56;

- Камской, в домах с 39 по 53 и с 28 по 42;

- Щербакова, в домах с 82 по 98;

- Арефьева, в домах с 69 по 99 и с 68 по 90;

- 2-й Краснодарской, 80, 80/2, 80/4, 80/13;

- Мечникова, 61, 63, 65;

- Ивановского, 38 и 40;

- Калужской, в домах с 35 по 51 и с 32 по 48;

- Кемеровской, в домах с 31 по 51 и с 28 по 48;

- 20 лет Октября, в домах с 14 по 24 и с 29 по 49;

- Щербакова, в домах с 52 по 60;

- Арефьева, в домах с 45 по 53.



В этот же день с 9:30 до 13 часов свет отключат на левом берегу Дона, в том числе в расположенных там кафе «Наири», «Причал», «Салатница», «Астория», «Гостевой двор», «Башня».

Также в понедельник с 9 до 18 часов электричества не будет на улицах:

- Красноармейской, в домах со 188 по 190, со 194 по 210 и 216, 222;

- Горького, в домах со 195 по 201;

- Чехова, в домах с 84 по 90 и 79;

в переулке Университетском, 109, 115, 115а.



19 марта, во вторник, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах и в переулках:

- Рыльского, в домах с 3 по 7 и со 2 по 24;

- Горсоветской, в домах с 40 по 68 и с 57 по 79;

- Извилистой, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б;

- Каширской, 4;

- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской, в домах с 58 по 74;

- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38;

- Карьерном, в домах со 2 по 12.



С 19 по 20 марта света не будет на улицах:

- Днепростроевской, в домах с 53 по 77 и с 70 по 94;

- Интернациональной, в домах с 29 по 41 и с 40 по 44;

- Кочубея, в домах со 2 по 48 и 3;

- Литвинова, в домах с 35 по 41;

- Портовой, 162а, 166-188, 170а и в домах с 183 по 221;

- Черкесской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 26;

- Шефский Спуск, 2.



20 марта, в среду, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Шолохова, в домах со 123 по 161;

- Новомосковской, в домах с 1 по 17 и со 2 по 34;

- Полторацкого, в домах с 25 по 67 и с 10 по 56;

- Просвещения, в домах с 1 по 3 и со 2 по 20;

- 2-й Краснодарской, 143, 143/1, 143/2, 145/3, 145/5, 145/4а, 145/4б;

- Сказочной, в домах с 42 по 46 и 111;

- Юфимцева, 4, 6, 8;

- Малиновского, 216;

- Таганрогское шоссе, в домах с 1 по 3 и со 2 по 6;

- Нефтяном;

- Элеваторном;

- Машиностроительном;

- Нефтекачка;

- садовых товариществах «Восход», «Восход-2», «Малинка».



В этот же день с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:

- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской, в домах с 58 по 74;

- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;

- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38;

- Лермонтовской, 117/126, 123;

- Филимоновской, 126 и № 128.



Как сообщили в «Донэнерго», отключение проводится во избежание аварийных ситуаций.