В Ростове в первой половине недели отключат свет в десятках домов и кафе
В Ростове в начале недели обесточат десятки домов и кафе.
Так, 18 марта с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- 26-го Июня, в домах с 31 по 47 и с 34 по 46;
- Волжской, в домах с 31 по 47 и с 40 по 56;
- Камской, в домах с 39 по 53 и с 28 по 42;
- Щербакова, в домах с 82 по 98;
- Арефьева, в домах с 69 по 99 и с 68 по 90;
- 2-й Краснодарской, 80, 80/2, 80/4, 80/13;
- Мечникова, 61, 63, 65;
- Ивановского, 38 и 40;
- Калужской, в домах с 35 по 51 и с 32 по 48;
- Кемеровской, в домах с 31 по 51 и с 28 по 48;
- 20 лет Октября, в домах с 14 по 24 и с 29 по 49;
- Щербакова, в домах с 52 по 60;
- Арефьева, в домах с 45 по 53.
В этот же день с 9:30 до 13 часов свет отключат на левом берегу Дона, в том числе в расположенных там кафе «Наири», «Причал», «Салатница», «Астория», «Гостевой двор», «Башня».
Также в понедельник с 9 до 18 часов электричества не будет на улицах:
- Красноармейской, в домах со 188 по 190, со 194 по 210 и 216, 222;
- Горького, в домах со 195 по 201;
- Чехова, в домах с 84 по 90 и 79;
в переулке Университетском, 109, 115, 115а.
19 марта, во вторник, с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах и в переулках:
- Рыльского, в домах с 3 по 7 и со 2 по 24;
- Горсоветской, в домах с 40 по 68 и с 57 по 79;
- Извилистой, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 10б;
- Каширской, 4;
- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;
- Казахской, в домах с 58 по 74;
- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;
- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;
- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38;
- Карьерном, в домах со 2 по 12.
С 19 по 20 марта света не будет на улицах:
- Днепростроевской, в домах с 53 по 77 и с 70 по 94;
- Интернациональной, в домах с 29 по 41 и с 40 по 44;
- Кочубея, в домах со 2 по 48 и 3;
- Литвинова, в домах с 35 по 41;
- Портовой, 162а, 166-188, 170а и в домах с 183 по 221;
- Черкесской, в домах с 1 по 23 и со 2 по 26;
- Шефский Спуск, 2.
20 марта, в среду, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Шолохова, в домах со 123 по 161;
- Новомосковской, в домах с 1 по 17 и со 2 по 34;
- Полторацкого, в домах с 25 по 67 и с 10 по 56;
- Просвещения, в домах с 1 по 3 и со 2 по 20;
- 2-й Краснодарской, 143, 143/1, 143/2, 145/3, 145/5, 145/4а, 145/4б;
- Сказочной, в домах с 42 по 46 и 111;
- Юфимцева, 4, 6, 8;
- Малиновского, 216;
- Таганрогское шоссе, в домах с 1 по 3 и со 2 по 6;
- Нефтяном;
- Элеваторном;
- Машиностроительном;
- Нефтекачка;
- садовых товариществах «Восход», «Восход-2», «Малинка».
В этот же день с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:
- 2-й Киргизской, в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;
- Казахской, в домах с 58 по 74;
- Обском, в домах со 2 по 38 и с 3 по 17;
- Уральском, в домах с 1 по 31 и со 2 по 36;
- Ухтомском, в домах с 1 по 35 и со 2 по 38;
- Лермонтовской, 117/126, 123;
- Филимоновской, 126 и № 128.
Как сообщили в «Донэнерго», отключение проводится во избежание аварийных ситуаций.