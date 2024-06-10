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В Ростове дорожники оставили разрытой дорогу на Вселенной

В Ростове дорожники оставили разрытой дорогу на Вселенной
В Ростове-на-Дону дорожники оставили разрытой дорогу на улице Вселенной. Снимки пробоины горожане опубликовали в соцсетях 10 июня.

По словам ростовчан, рабочие оставили разрытым большой участок дороги на улице Вселенной. Специалисты устроили на участке ремонт. После ливня яму залило дождевой водой. Среди месива из грязи и луж горожане просто не могут проехать.

- Все, кто живет на улице Венеры, ездят всегда через этот участок дороги. На Космической такая дорога, что к дому никак не проехать. Мамы с колясками гулять не могут, - сообщают пользователи в соцсетях.

Ремонт автодороги начали еще две недели назад. Пока жителям необходимо искать объездные пути. В темноте огромную яму можно и вовсе не заметить.

Ростовчане просят закончить ремонт, чтобы участок снова был открыт для проезда.
Фото: СоцСети
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