В Ростове установили контейнер для раздельного сбора мусора





В Ростове-на-Дону стартовала кампания по сортировке отходов. 9 августа на улице Миронова установили мусорный контейнер, который должен положить начало раздельному сбору мусора в Первомайском районе. Он появился по инициативе местных жителей.



Контейнер предполагает разделение отходов на сухие и смешанные. Под сухими подразумеваются картон, пластик, металл, макулатура, под смешанными - органика, например, пищевые отходы.



Существует также и отдельная ёмкость для более крупного мусора, который остаётся после ремонтных работ или работ по благоустройству территории. В результате и двор становится чище: уже можно не беспокоиться ни о мусоре, что лежит вокруг баков прямо на асфальте, ни о неприятных запахах. Им распространиться не дают плотные крышки на каждом из баков.



Производители позаботились также о том, чтобы мусорный бак не стал «доской объявлений». Благодаря специальному покрытию на поверхности бака невозможно ничего наклеить.

-Установка контейнера для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов - это яркий пример того, как взаимодействуют инициативные группы граждан и руководство ТСЖ. Сейчас проводится работа по введению в договор пункта о понижающем коэффициенте, - рассказала начальник отдела организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Сусанна Мишина. - Это значит, что сортировка мусора становится экономически выгодной. Чем больше фракций получается при его разделении, тем меньше платят жильцы за вывоз мусора.



Вывозят и утилизируют отходы тоже раздельно.

- Экологичность начинается с каждого из нас, - уверены в Российском экологическом обществе. - Сейчас жителям, возможно, будет трудно привыкнуть к тому, что нужно задумываться и об утилизации мусора. Но подрастающему поколению, которое сейчас приучают к разделению отходов во многих дошкольных учреждениях, будет значительно проще, ведь они вырастут с осознанием того, что так и должно быть, что это - правильно.