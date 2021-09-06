В Ростове ушел из жизни известный археолог Владимир Кияшко

В Ростове-на-Дону ушел из жизни известный археолог Владимир Кияшко. Историка не стало на 87-м году жизни. Об этом рассказали сотрудники областного музея, в котором работал Владимир, 7 сентября.Мужчина окончил исторический факультет РГУ в 1960 году, после чего поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Долгое время работал преподавателем исторического факультета в этом же университете. Владимир Кияшко стал автором более 100 научных работ.Его характеризовали как очень трудолюбивого человека, который всего себя посвящал своей работе. Точная дата и время прощания с мужчиной пока неизвестны.