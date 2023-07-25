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В Ростове упавшее посреди дороги дерево на Погодина мешает проезду машин

В Ростове упавшее посреди дороги дерево на Погодина мешает проезду машин
В Ростове упавшее на Погодина дерево мешает проезду автомобилистов. Кадры огромного растения горожане опубликовали 25 июля на сайте Благоустройства.

По словам местных жителей, дерево упало возле дома № 3. На снимках видно, что ствол лежит на проезжей части.

В результате ЧП никто не пострадал. Не исключено, что ночью «препятствие» можно не заметить. Водителям ежедневно приходится объезжать опасный участок.

Как скоро растение вывезут, не сообщается. Жильцам дома неподалеку следует обратиться в управляющую компанию.
Фото: Rostov.ru
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