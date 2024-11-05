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В Ростове у мужчины случился приступ эпилепсии в пункте выдачи заказов

В Ростове у мужчины случился приступ эпилепсии в пункте выдачи заказов
В пункте выдачи одного из маркетплейсов в Ростове у мужчины случился приступ эпилепсии. По информации портала DonDay, происшествие случилось вечером 5 ноября по адресу: улица Немировича-Данченко, 76/1.

Мужчина пришел в пункт выдачи забрать свой заказ, но внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание, упав на пол. Сотрудники пункта выдачи и случайные свидетели бросились ему на помощь.

У мужчины случился приступ эпилепсии. Неравнодушные ему задержали язык и вызвали «скорую». С ним остались люди дожидаться медиков.
Фото: Donday.
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