В Ростове у мужчины с температурой под 40 нашли редкую форму рака

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В Ростове-на-Дону у мужчины с высокой температурой нашли редкую форму рака. Информацию об этом 6 августа сообщили в региональном Минздраве.С жалобой на высокую температуру (от 37,1 до 39 градусов) в больницу обратился 34-летний мужчина. Как сообщил пациент, в течение четырех месяцев он лечился самостоятельно. Однако попытки не привели ни к чему хорошему.При первичном осмотре у мужчины обнаружили увеличенные лимфатические узлы. После анализа крови стало ясно, что проблема серьезная. У мужчины взяли биопсию лимфатических узлов, диагноз был неутешительным – лимфома Ходжкина.Это заболевание выявляют лишь у 1% онкобольных. В настоящее время пациент проходит курс химиотерапии.