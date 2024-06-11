В Ростове сотрудник ДПС чуть не погиб после того, как на дорогу упал столб

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В Ростове-на-Дону сотрудник ДПС чуть не погиб после того, как на дорогу упал столб. Инцидент произошёл 11 июня на проспекте Ворошиловском, рядом с домом № 17.Многотонный столб рухнул на дорогу и загородил проезжую часть. Очевидцы рассказывают, что в этот момент рядом находился сотрудник ДПС. Он получил серьёзные травмы и потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь.Пока неизвестно, когда будет убран опасный объект.