В России с 1 января будут действовать штрафы за нарушение ПДД

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Новые штрафы за нарушения ПДД будут действовать с 1 января. Об этом свидетельствуют поправки, одобренные комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению документа.Новые штрафы в отношении водителей начнут действовать с 1 января 2025 года. Согласно поправкам, они увеличатся на 50 процентов. Если водитель превысит скорость более чем на 20, но меньше чем на 40 км в час, сумма штрафа составит 750 рублей. За превышение более чем на 40, но менее чем на 60 километров в час размер будет варьироваться от 1-1,5 тысячи рублей до 2-2,25 тысячи рублей. За превышение более чем на 60 километров в час, но не более чем на 80 километров в час — от 2-2,5 тысячи рублей до 3-3,75 тысячи рублей.Кроме того, придется заплатить за пьяную езду от 30 до 45 тысяч рублей. Штрафы полагаются и тем, кто решил проехать на запрещающий сигнал светофора, — 1,5 тысячи рублей. Повторное нарушение грозит более крупным штрафом — 7 500 рублей.