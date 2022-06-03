В Ростове снесут еще два старинных дома

Фото: Дом № 28 в переулке Университетском.

Фото: Дом № 22 в переулке Университетском.

Фото: yandex.ru

В Ростове-на-Дону снесут еще два дореволюционных дома: №22 и №28 в Университетском переулке. Обоим больше ста лет.На днях исторические здания признали аварийными. Земельные участки, на которых они расположены, изымут для муниципальных нужд. Собственникам квартир пообещали выплатить компенсации. Их размер определят в администрации.Новости о предстоящем сносе домов в историческом центре Ростова появляются регулярно. Уже ушли в прошлое дом священника Маляревского, доходный дом Е.Н. Туроверовой. В скором времени пойдут под ковш 120-летний доходный дом братьев Парамоновых на Социалистической, 128 и особняк на улице Серафимовича, 103.