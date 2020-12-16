В Ростове на выходных ожидается снег
На выходных ростовчан ожидают снег и облачная погода. Актуальный прогноз на конец недели сообщает донской гидрометцентр.
В субботу, 19 декабря, столбики термометров покажут 0 градусов. К вечеру температура понизится до -3 градусов, и выпадет небольшой снег. В воскресенье к нему добавятся дожди. В городе похолодает: температура будет варьироваться в пределах -1...-5 градусов.
В течение выходных сохранится пасмурная погода, а сила северо-восточного и северного ветра не превысит трех метров в секунду.
В период непогоды возможно появление гололеда. Автомобилистам стоит соблюдать соответствующий скоростной режим и увеличить дистанцию с другим транспортом. Пешеходам рекомендуется подготовить обувь перед выходом на улицу. Прежде чем переходить проезжую часть по «зебре», необходимо убедиться, что водители готовы остановиться.
Ранее на Ростовскую область обрушился ледяной дождь. Проезжую часть сковал скользкий слой замерзшей воды. Из-за гололеда на трассах донского региона случились десятки мелких ДТП и две массовые аварии, участниками которых стали по девять машин.