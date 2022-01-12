В Ростове сгоревший лакокрасочный завод оштрафовали за выбросы опасных веществ
Ростовский лакокрасочный завод, сгоревший месяц назад, оштрафовали за выбросы загрязняющих веществ в воздух. О ряде нарушений ЗАО «Эмпилс» рассказали в региональном Росприроднадзоре 13 января.
В декабре 2021 года на заводе прошла проверка хоздеятельности, во время которой взяли различные пробы. Результаты стали известны только сейчас. Экспертизы показали, что предприятие не согласовало с минприроды план по уменьшению выбросов, не провело корректировку данных о выбросе загрязняющих веществ в воздух. Кроме того, программа производственного экологического контроля и содержание паспортов ПГОУ (прим. - пылегазоочистная установка) не соответствовали требованиям. На территории находятся скопления отходов без соответствующих документов.
В итоге должностное и юридическое лица ЗАО получили административный штраф в размере 350 тысяч рублей. Предприятию предстоит устранить нарушения в ближайшие три месяца.
Совсем недавно о крупнейшем лакокрасочном заводе России писали десятки СМИ. В начале декабря «Эмпилс» сгорел практически дотла. Масштабный пожар случился, когда внутри никого не было. Огонь в считанные минуты распространился по всему зданию - около 1,7 тысячи квадратных метров. Ему присвоили третий ранг опасности. На место ЧП выехали более ста спасателей, привлекли несколько десятков машин техники и пожарный поезд.
Склад принадлежит одной из российских компаний по производству лакокрасочных материалов «Эмпилс». Основными владельцами «Эмпилса» являются донские предприниматели Константин Бабкин, Дмитрий Удрас (по 32,6%). Предприятие поставляет продукцию в 80 регионов страны и на экспорт в 15 стран, в том числе в страны Евросоюза.