Выбросы опасных веществ в атмосферу проверят на кладбищах в Ростове

Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» (МКУ «СГК») ищет подрядчика, который составит проект санитарно-защитных зон на кладбищах Ростова. Соответствующий документ опубликовали 12 мая на сайте государственных закупок.Отметим, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается вокруг объектов, которые воздействуют на здоровье человека и среду обитания. В числе таких объектов - и кладбища, негативно влияющие на экологию города. Подрядчику необходимо будет не только установить границы санитарных зон, но и проверить территорию кладбищ города на наличие опасных выбросов в атмосферу.В частности, подрядчик должен исследовать химические, физические и биологические факторы, обследовать территорию, провести расчеты загрязнения атмосферы и шумового воздействия.Исследование проведут на девяти кладбищах Ростова: Братском, Верхне-Гниловском, Александровском, Пролетарском, Еврейско-Татарском, Нижне-Гниловском, Ливенцовском, Северном и Ростовском (Мясниковский район).На все экспертизы и окончательный план санитарной зоны МКУ намерено потратить 14,5 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счет городского бюджета.После составления окончательной схемы СЗЗ власти города должны будут ограничить эту территорию. Там нельзя будет строить жилые дома, зоны отдыха, территории санаториев и курортов, садоводческих товариществ и дачных садово-огородных участков.