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В Ростове с 25 ноября запретят парковаться в Крепостном переулке

В Ростове с 25 ноября запретят парковаться в Крепостном переулке
В Ростове запретят парковаться в Крепостном переулке. Ограничения вступят в силу 25 ноября.

Речь идет об отрезке дороги от дома № 98 (рядом с улицей Пушкинской) до пересечения с улицей Суворова. Останавливать и оставлять машины нельзя будет по восточной стороне проезжей части. Запрет введут с 8 до 20 часов. На вечернее и ночное время он не распространяется.

Как сообщили в департаменте автодорог Ростова, такая мера позволит увеличить пропускную способность на участке.

Чуть раньше, с 10 ноября, в донской столице запретят парковку рядом с парком имени Вити Черевичкина.
Фото: Яндекс.карты.
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