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В Ростове родственники ищут без вести пропавшую 46-летнюю женщину

В Ростове родственники ищут без вести пропавшую 46-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону уже больше недели не могут найти 46-летнюю Олесю Дьячкову. Она ушла из дома 16 августа и с тех пор не выходила на связь.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров.

Рост Олеси — 170 сантиметров, у неё нормальное телосложение, волосы жёлтые, с проседью, глаза зелёные. В последний раз её видели в сером камуфляжном платье и зелёной кепке.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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