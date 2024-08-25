В Ростове родственники ищут без вести пропавшую 46-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону уже больше недели не могут найти 46-летнюю Олесю Дьячкову. Она ушла из дома 16 августа и с тех пор не выходила на связь.Обеспокоенные родственники обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров.Рост Олеси — 170 сантиметров, у неё нормальное телосложение, волосы жёлтые, с проседью, глаза зелёные. В последний раз её видели в сером камуфляжном платье и зелёной кепке.Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей женщины, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.