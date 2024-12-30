В Ростове работа травмпунктов на новогодние праздники будет круглосуточной

Фото: Rostov.ru

В Ростове травмпункты будут работать в круглосуточном режиме на новогодние праздники. Об этом информация появилась на сайте регионального Минздрава.На новогодние праздники детей примут в горбольнице № 4 на улице Социалистической. Отвести ребенка в больницу можно с 09:00 до 21:00. Принимать будут детей из Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов. В это же время будет работать горбольница № 20. На прием могут прийти маленькие жители Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов. Для пациентов из всех районов города прием открыт с 21:00 до 09:00.Добавим, что с 31 декабря по 1 января продлят работу общественного транспорта. Доехать домой можно до 01:00.