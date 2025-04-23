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В Ростове рабочие разбили остановку и оставили глубокие ямы

В Ростове рабочие разбили остановку и оставили глубокие ямы
В Ростове рабочие повредили остановку «Поселок Геофизиков». Они разбили стекло, сломали люк и оставили две глубокие ямы. Об этом рассказала местная жительница Виктория.

По словам Виктории, работы по ремонту трубопровода проводились 7 апреля. Бригада рабочих приехала на улицу 40-летия Победы. Однако после их отъезда жители остались недовольны результатом.

Виктория работала из дома в тот день. Утром она увидела, что остановка цела. Но когда техника уехала, девушка обнаружила разрушения.

— Они проломили крышку люка, разбили стекло остановки и испортили асфальт, — говорит Виктория. — Теперь на остановке остались две большие ямы, и никто их не убирает.


Жители также заметили яму около дома № 326 на проспекте 40-летия Победы.

Виктория сообщила о случившемся в социальных сетях. Районная администрация ответила, что работы по благоустройству территории запланированы на 20 мая.
Фото: Дондей
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