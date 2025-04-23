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На Дону прошел масштабный профориентационный фестиваль для школьников от Ростовской АЭС

На Дону прошел масштабный профориентационный фестиваль для школьников от Ростовской АЭС
На Дону состоялся профориентационный фестиваль Ростовской АЭС «Вам к нам». Мероприятие приурочили к 80-летию атомной промышленности. Фестиваль организовали Ростовская АЭС и Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ.

Празднование состоялось на трех площадках Волгодонска. В лицее № 24 — образовательный трек, в информационном центре Ростовской АЭС — научно-популярный, а на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ — профориентационный. В фестивале приняли участие более 400 школьников 7-10-х классов из южного атомграда.

— В ближайшие 17 лет «Росатом» планирует построить 38 новых энергоблоков. Для решения стратегических государственных задач и реализации таких масштабных планов «Росатому» нужны тысячи инженеров, проектировщиков, ученых новой формации — со сквозными и цифровыми компетенциями, с экономическим мышлением. Их задача — разрабатывать и проектировать принципиально новые наукоемкие технологические решения, влияющие на производительность труда и конкурентоспособность предприятий, и воплощать эти изобретения в жизнь. И, быть может, эти свершения будущего сделаете именно вы, придя работать к нам, в «Росатом», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.


Первый трек фестиваля — открытый урок по занимательной физике. Его провел победитель конкурса «Учитель года — 2024» Андрей Скляров. Ученики 9-х классов изучали квантовую физику, собирали модели кристаллических решеток и измеряли уровень радиации.

В информационном центре Ростовской АЭС ученики седьмого класса приняли участие в увлекательных опытах и мастер-классах от партнеров. Среди них были станция юных техников и кибершкола «Новое поколение». Также для ребят работали интерактивные площадки занимательной физики, организованные педагогами и студентами ВИТИ НИЯУ МИФИ. Завершилось мероприятие ярким «химическим» шоу.

Самой массовой стала площадка ВИТИ НИЯУ МИФИ. На ней собрались 250 старшеклассников, где они узнали о направлениях подготовки, возможностях вуза и перспективах работы на Ростовской АЭС.

Как отметила руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко, путь в инженеры-атомщики начинается не в 11-м классе, а гораздо раньше. В ЮФО есть единственный вуз, который является опорным для Госкорпорации «Росатом», — это ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Кульминацией фестиваля стал образовательный трек с участием амбассадора «Росатома» Артёма Шуварина. Он рассказал о востребованных профессиях, карьерном росте и эффективном использовании социальных сетей. Артём провел мастер-класс и наградил активных участников фестиваля.
Фото: Ростовская АЭС
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