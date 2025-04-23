Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С помощью искусственного интеллекта Ирина Безрукова превратила себя в куклу

С помощью искусственного интеллекта Ирина Безрукова превратила себя в куклу
Ирина Безрукова воспользовалась возможностями искусственного интеллекта, чтобы создать свой цифровой кукольный образ, которым поделилась в социальных сетях.

Следуя новой моде, популярная актриса театра и кино применила GBT-чат для перевоплощения в куклу, как это делают многие известные люди.

В кукольном обличье Безрукова предстала стильной дамой в элегантном красном платье, дополнив образ черными туфлями-лодочками. Собранные в пучок волосы, сумочка, ноутбук и чашка кофе намекают на то, что ИИ видит в Ирине Безруковой успешную бизнес-леди.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.