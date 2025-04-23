С помощью искусственного интеллекта Ирина Безрукова превратила себя в куклу

Фото: Соцсети

Ирина Безрукова воспользовалась возможностями искусственного интеллекта, чтобы создать свой цифровой кукольный образ, которым поделилась в социальных сетях.Следуя новой моде, популярная актриса театра и кино применила GBT-чат для перевоплощения в куклу, как это делают многие известные люди.В кукольном обличье Безрукова предстала стильной дамой в элегантном красном платье, дополнив образ черными туфлями-лодочками. Собранные в пучок волосы, сумочка, ноутбук и чашка кофе намекают на то, что ИИ видит в Ирине Безруковой успешную бизнес-леди.