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В Ростове волонтеры ищут близких 64-летней женщины

В Ростове волонтеры ищут близких 64-летней женщины

В Ростове волонтеры ищут близких 64-летней женщины. Лариса Гайтанюк уже почти полгода находится в больнице.

Пожилая женщина не может связаться с родными или друзьями, предположительно, из-за проблем с памятью. Волонтеры активно распространяют сведения о Ларисе, надеясь найти ее родственников.

Рост женщины составляет примерно 159 сантиметров, у нее плотное телосложение. Волосы окрашены в каштановый оттенок, а глаза светло-голубого цвета.

По предварительным данным, женщина родилась в городе Минске, в Республике Беларусь.

Если вам что-либо известно об этой женщине, или вы являетесь ее членом семьи, просьба позвонить по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: поисковое сообщество Юг
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