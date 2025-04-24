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В Азовском районе произошел крупный ландшафтный пожар

В Азовском районе произошел крупный ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области 23 апреля произошел крупный ландшафтный пожар.

По словам местных жителей, возгорание произошло около 18:00 недалеко от Обильненского сельского поселения. На место выехали специалисты.

Согласно информации от регионального управления МЧС, пламя охватило сухую растительность и тростник на площади 450 квадратных метров.

- В ликвидации пламени были задействованы 18 человек на 5 единицах техники, - добавили в ведомстве.
Фото: Соцсети
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