В Азовском районе произошел крупный ландшафтный пожар
В Азовском районе Ростовской области 23 апреля произошел крупный ландшафтный пожар.
По словам местных жителей, возгорание произошло около 18:00 недалеко от Обильненского сельского поселения. На место выехали специалисты.
Согласно информации от регионального управления МЧС, пламя охватило сухую растительность и тростник на площади 450 квадратных метров.
- В ликвидации пламени были задействованы 18 человек на 5 единицах техники, - добавили в ведомстве.