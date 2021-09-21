В Ростове пытаются продать с молотка танкер, взорвавшийся в Азовском море
Ростовская судоходная компания «Палмали» пытается продать с молотка нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», при взрыве на котором погибли несколько человек.
По информации DonDay.ru, стоимость судна оценили в 275 миллионов рублей. Заявки на участие можно подать с 27 сентября, а 2 ноября определят победителя. Если желающих не окажется, танкер выставят снова на продажу, но уже по сниженной цене.
Как сообщал Rostov.ru, ЧП случилось 24 октября 2020 года. Танкер «Генерал Ази Асланов» направлялся из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. В районе Керченского пролива на судне прогремел взрыв, повредивший палубу и пробивший борт. Причиной ЧП стало возгорание взрывоопасной смеси. После взрыва трое моряков пропали без вести: два матроса из Краснодарского края и Астраханской области, а также кадет из Липецка, проходивший практику. Из 13 человек экипажа спасти удалось только 10.
ООО «Палмали», которому принадлежит аварийный танкер, признали банкротом в 2018 году. Судоходную компанию требовало признать несостоятельной ООО «Лукойл-Бункер». Сообщалось, что организация задолжала 70 миллионов за поставку нефтепродуктов. Владельца группы судоходных компаний «Палмали» Мубариза Мансимова-Гурбаноглу приговорили к пяти годам условного срока за связь с террористической организацией.