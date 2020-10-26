На месте взрыва нефтяного танкера в Азовском море нашли останки моряков
На месте взрыва танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море обнаружили человеческие останки. Об этом стало известно 27 октября.
Как сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, во время осмотра места происшествия следователи нашли останки, которые могут принадлежать пропавшим членам экипажа. Их отправили на генетические экспертизы, чтобы установить личности погибших.
Напомним, ЧП случилось 24 октября. Танкер «Генерал Ази Асланов» направлялся из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. В районе Керченского пролива на судне прогремел взрыв, повредивший палубу и пробивший борт. После взрыва трое моряков пропали без вести: два матроса из Краснодарского края и Астраханской области, а также кадет из Липецка, проходивший практику.
В надежде обнаружить исчезнувших моряков была развернута масштабная поисковая операция с привлечением авиации. Кроме того, для поиска людей регулярно отправляли суда с тепловизором - устройством, позволяющим увидеть в воде людей. Поиски проходили по всему Азовскому побережью: в районе портов Ейск, Кавказ и Крым, который находится на границе Азовского и Черного морей. Однако найти живыми членов экипажа не удалось.