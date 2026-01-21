Новости
Две школы в Ростовской области перешли на дистант из-за сильных морозов

Две школы в Ростовской области перешли на дистант из-за сильных морозов. Учебные учреждения в Красном Сулине №2 и №8 будут дистанционно обучаться до конца недели 23 января.

По информации редакции DonDay, школа № 2 первой перешла на дистанционное обучение из-за низких температур в классах. Через сутки аналогичное решение приняла и школа № 8, также столкнувшись с проблемой холода.

На следующей неделе в донском регионе ожидается улучшение погодных условий, и морозы будут не такими сильными.
Фото: нейросеть
