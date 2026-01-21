Новости
В Ростовской области после смертельно ДТП на дороге Элиста-Зимовники возбудили дело

В Ростовской области после смертельного ДТП на дороге Элиста — Зимовники возбудили дело. Трагедия произошла 20 января.

В результате столкновения «МАЗ» и «Рено Дастер» загорелась легковушка, находились три взрослых человека и четырехлетний ребенок. К сожалению, трое взрослых погибли, а ребенка доставили в больницу.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: УГИБДД РО
