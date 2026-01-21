Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске

Десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске
Десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске. Поломка произошла утром 21 января на напорном коллекторе. В результате остановились насосные станции, которые снабжали водой город и ближайшие поселки.

Без воды остались почти 70 тысяч человек, где тысячи из них маленькие дети. Глава города Сергей Бондаренко отметил, что запасы ресурса в резервуарах имеются.

Над устранением поломки работает бригада. Все социальные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.