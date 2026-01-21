Фото: соцсети

Десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии в Новошахтинске. Поломка произошла утром 21 января на напорном коллекторе. В результате остановились насосные станции, которые снабжали водой город и ближайшие поселки.Без воды остались почти 70 тысяч человек, где тысячи из них маленькие дети. Глава города Сергей Бондаренко отметил, что запасы ресурса в резервуарах имеются.Над устранением поломки работает бригада. Все социальные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.