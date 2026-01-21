Новости
В Ростове полыхает 2-х этажный жилой дом на Лермонтовской

В Ростове полыхает двухэтажный жилой дом на Лермонтовской. Происшествие случилось утром 21 января.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал. Специалисты продолжают ликвидацию возгорания.
Фото: соцсети
