Семья пропавшего в Ростовской области парня просит помощи в поисках

Фото: Лиза Алерт

Семья 18-летнего студента, пропавшего в Ростовской области, просит помощи. Информацию об обстоятельствах исчезновения Ивана Марченко предоставляет Donday со ссылкой на мать молодого человека.Студент-повар из поселка Орловский Орловского района пропал утром 16 января. По словам Татьяны Марченко, около 8:00 отец отвез парня на учебу, после чего тот зашел в техникум и походил по этажам. Десять минут спустя Иван покинул здание, перелез через забор и направился в сторону железнодорожной станции.Пары у Ивана заканчиваются около 15-16:00, однако домой в это время он не пришел. Сначала родители подумали, что парень просто не предупредил их о новой подработке. Однако на телефон он не отвечал, и семья не дождалась его даже поздно вечером. Тогда родители поехали в полицию.19 января Иван появился в сети, даже ответил на звонки мамы и полицейских, однако ничего не сказал — в трубке молчали.На данный момент главная версия в том, что парень мог уехать куда-то на электричке. Подумав, родители обозначили несколько городов, которые мог выбрать их сын: Пролетарск (бывшая девушка), Сальск (нынешняя девушка), Ростов (по транспортной развязке), Гуково (биологическая мама) или Краснодар (хотел переехать туда).Кроме того, в Волгодонске заметили парня, который мог быть Иваном. Он шел по улице в компании двух сверстников.Ростом парень 178 сантиметров, телосложение обычное, волосы русые, глаза серые. В утро своего исчезновения он был в полностью черной одежде (кофта, джинсы, кроссовки и куртка).Родные обращаются к жителям области с просьбой: если кто-то видел Ивана в своем районе, сообщите по телефону единой диспетчерской службы 112 или в ПСО «Лиза Алерт», 8 (800) 700-54-52.