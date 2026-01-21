Новости
Под Ростовом мужчина надышался угарным газом при пожаре в частном доме

Под Ростовом мужчина надышался угарным газом при пожаре в частном доме. Происшествие случилось в поселке Ковалевка Аксайского района 21 января.

После полуночи огонь охватил постройку на улице Образцовая, 80. В это время в доме находился 36-летний житель. По предварительной версии, он спал, когда почувствовал едкий запах дыма. Мужчина проснулся и поспешил выйти на улицу.

- К тушению возгорания привлекли шесть пожарных частей. Примерно через три часа пожар на площади 80 квадратных метров удалось ликвидировать, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».


Житель сгоревшего дома был госпитализирован с отравлением угарного газа.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
